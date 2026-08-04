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जूनियर बालिका फुटबाल टीम का ट्रायल आज से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में 10 से 17 अगस्त के बीच अमेठी में प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालिका फुटबाल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। कानपुर टीम का चयन ट्रायल 5 और 6 अगस्त को ग्रीनपार्क स्टेडियम में होगा। अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए टीम में चुना जाएगा।

जूनियर बालिका फुटबाल टीम का ट्रायल आज से

कानपुर। प्रमुख संवाददाता खेल निदेशालय उप्र के निर्देश पर 10 से 17 अगस्त के बीच अमेठी में प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालिका फुटबाल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें कानपुर टीम भी हिस्सा लेगी। इसके लिए कानपुर टीम का जिला और मंडल स्तरीय ट्रायल ग्रीनपार्क स्टेडियम में होगा। जिला स्तरीय चयन ट्रायल पांच अगस्त को दोपहर दो बजे और मंडल स्तरीय चयन ट्रायल छह अगस्त को दोपहर दो बजे से होगा। दोनों ट्रायल में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ​खिलाड़ियों को अमेठी में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए टीम में चुना जाएगा। यह जानकारी क्रीड़ा अधिकारी कर्मवीर सिंह ने दी।

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