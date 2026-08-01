मुरादाबाद, बरेली, आजमगढ़, कानुपर एवं स्पोर्ट्स कालेज सैफई विजेता

मऊ, संवाददाता। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के समन्वय से जिला खेल कार्यालय द्वारा डॉ.भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव ने किया। प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 मंडलों के साथ स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ एवं सैफई के लगभग 340 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता के प्रथम दिन कुल पांच मुकाबले खेले गए। पहले मैच में मुरादाबाद मंडल ने अलीगढ़ मंडल को 3-0 से पराजित किया। मुरादाबाद की ओर से जानू एवं राजकुमार ने गोल किए। दूसरे मुकाबले में बरेली मंडल ने आगरा मंडल को 5-0 से हराया, जिसमें शंकर, आदित्य एवं आनंद ने शानदार गोल किए।

तीसरे मैच में स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई ने प्रयागराज मंडल को 5-0 से शिकस्त दी। स्पोर्ट्स कॉलेज की ओर से आसिफ एवं रोहित ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। चौथे मुकाबले में आजमगढ़ मंडल ने सहारनपुर मंडल को 6-0 से पराजित किया, जिसमें शलभम कश्यप एवं आसिफ ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। अंतिम मुकाबले में कानपुर मंडल ने चित्रकूट मंडल को 3-0 से हराकर जीत दर्ज की। कार्यक्रम का संचालन उप क्रीड़ाधिकारी जय प्रकाश सिंह ने किया। अंत में जिला क्रीड़ाधिकारी डी.पी. सिंह ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया तथा सभी अतिथियों, खिलाड़ियों एवं उपस्थित खेल प्रेमियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उद्घाटन समारोह में जिला ओलंपिक संघ के सचिव आनंद सिंह, संयुक्त सचिव अयूब अख्तर खान, जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष ओमेंद्र सिंह, जिला फुटबॉल संघ के सचिव मुन्नवर अली सहित जनपद के अनेक खेल पदाधिकारी एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे।