आशुलिपिक हिन्दी टंकण परीक्षा एक सितंबर को
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बताया कि 2024 की आशुलिपिक मुख्य परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों की हिन्दी आशुलेखन और टंकण परीक्षा एक सितंबर को आयोजित की जाएगी। यह सूचना परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी की गई है।
लखनऊ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आशुलिपिक मुख्य परीक्षा 2024 के स्कोर के आधार पर अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की हिन्दी आशुलेखन तथा हिन्दी टंकण दक्षता परीक्षा एक सितंबर को आयोजित की जाएगी। यह जानकारी आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से दी गई है।
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