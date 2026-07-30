अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों से आवेदन आमंत्रित
प्रयागराज में खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश ने 16 खेलों के 34 छात्रावासों में प्रशिक्षण हेतु 40 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित व्यक्तियों को ₹1.50 लाख प्रति माह का मानदेय मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवारों को 14 अगस्त 2026 तक आवेदन जमा करने होंगे।
प्रयागराज, हिन्दुस्तान संवाद। खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के 16 खेलों के 34 आवासीय छात्रावासों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए 40 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।चयनित अभ्यर्थियों को ₹1.50 लाख प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। पात्रता में न्यूनतम स्नातक के साथ ओलंपिक, एशियाई, कॉमनवेल्थ, विश्व कप अथवा विश्व विश्वविद्यालय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी या राष्ट्रीय टीम को प्रशिक्षित करने वाले अनुभवी प्रशिक्षक शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन आवश्यक प्रमाणपत्रों सहित 14 अगस्त 2026 तक कार्यालय समय में क्षेत्रीय खेल कार्यालय, मदन मोहन मालवीय स्टेडियम, प्रयागराज में जमा कर सकते हैं।
यह जानकारी क्रीड़ा अधिकारी शिव कुमार यादव ने दी।
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