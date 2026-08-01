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शिक्षक संघ ने डीआईओएस को ज्ञापन सौंपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की समस्याओं को लेकर डीआईओएस को ज्ञापन प्रस्तुत किया। संघ ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली, शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, और तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण की मांग की। शिक्षकों के लिए सम्मानीय वेतन और कैशलेस चिकित्सा योजना में शामिल करने के लिए भी अनुरोध किया गया।

शिक्षक संघ ने डीआईओएस को ज्ञापन सौंपा

बहराइच, संवाददाता। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने डीआईओएस को ज्ञापन सौंपा। संघ ने मांग किया कि पुरानी पेंशन योजना हर हाल में बहाल की जाये। शिक्षा सेवा अधिनियम 2023 में स्नातक वेतन क्रम से प्रवक्ता वेतन क्रम में पदोन्नति, माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/ प्रधानाध्यापकों की तदर्थ पदोन्नति तथा शिक्षको की सेवा सुरक्षा से सम्बन्धित पूर्ववर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 (यथासंशोधित) की धाराओं क्रमशः 12, 18, 21 को पुर्नस्थापित किया जाये। वित्तविहीन शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के साथ साथ सम्मानजनक मानदेय भुगतान किया जाये। वर्ष 2000 के पूर्व व पश्चात नियुक्त तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जाये तथा तदर्थ अध्यापकों के रूप में की गयी सेवाओं का लाभचयन एवं प्रोन्नत वेतन मान में दिया जाये।

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कैशलेस चिकित्सा योजना में सेवानिवृत्त शिक्षकों, मदरसा शिक्षकों प्रदेश की सीमा में निवास करने वाले आईसीएसई एवं सीबीएसई के शिक्षकों को भी जोड़ा जाये। जिलाध्यक्ष रवीन्द्र सिंह, माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेय गुट के जिला मंत्री भीखूराम भारती, बालेसर, अखिलेश, अमरेश कुमार, मोहम्मद रिजवान, विपिन कुमार साहू, राकेश कुमार, अमित कुमार, संदीप कुमार, शिवशरण नाथ मौर्य, देवशरण, राजीव वर्मा, अजय मेहरोत्रा, अभय प्रताप सिंह, संतोष कुमार, रामू यादव आदि मौजूद रहे।

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