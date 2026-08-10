जिले के समस्त विद्यालयों में होगा व्यापक स्कूल सुरक्षा ऑडिट

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद बिजनौर में विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए शीघ्र ही जनपद के समस्त परिषदीय, सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में स्कूल सुरक्षा ऑडिट एवं रिस्क असेसमेंट का व्यापक अभियान प्रारम्भ किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक विद्यालय में सुरक्षित, संरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करना है।इस अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित संस्था के माध्यम से विद्यालयों का सुरक्षा ऑडिट एवं जोखिम मूल्यांकन कराया जाएगा। बीएसए सचिन कसाना ने बताया कि संस्था के प्रशिक्षित विशेषज्ञ विद्यालयों में भवन की संरचनात्मक सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, आपदा प्रबंधन, बाल सुरक्षा, बाउंड्रीवाल, आपातकालीन निकास, प्राथमिक उपचार किट सहित विभिन्न सुरक्षा मानकों का विस्तृत परीक्षण करेंगे तथा प्रत्येक विद्यालय की विस्तृत सुरक्षा रिपोर्ट तैयार करेंगे।