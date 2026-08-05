Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

15 अगस्त के आसपास सकता जारी हो सकता पैनल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

प्रयागराज में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्य पद की भर्ती का पैनल जल्द जारी होगा। यह पैनल हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार तैयार किया जाएगा, जिससे करीब 407 नए प्रधानाचारियों की तैनाती हो सकेगी। यह प्रक्रिया 2013 के विज्ञापन और विभिन्न कानूनी पहलुओं पर आधारित है।

15 अगस्त के आसपास सकता जारी हो सकता पैनल

प्रयागराज। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य पद की वर्ष 2013 की भर्ती का पैनल जल्द जारी होगा। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के क्रम में यह पैनल जारी किया जाएगा। इससे प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में करीब 407 प्रधानाचार्यों की नई तैनाती का रास्ता साफ हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने दिसंबर 2013 में 632 प्रधानाचार्य पदों का विज्ञापन जारी किया था। साक्षात्कार न होने पर 2019 में मनीष कुमार त्रिपाठी और अन्य ने लखनऊ खंडपीठ में वाद दायर किया। कोर्ट ने मार्च 2022 में साक्षात्कार कराने का आदेश दिया, जिसके बाद नवंबर 2022 में 599 प्रधानाचार्यों का चयन परिणाम घोषित हुआ।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अनुसार, प्रयागराज, अलीगढ़, वाराणसी और देवीपाटन सहित चार मंडलों का पैनल रुका था। कार्यवाहक प्रधानाचार्यों के स्थगन आदेश के कारण सिर्फ 124 प्रधानाचार्य ही कार्यभार ग्रहण कर पाए थे। 31 जुलाई 2026 को लखनऊ खंडपीठ ने चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश दिया। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर ही पैनल जारी होगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
High Court Prayagraj News Prayagraj Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।