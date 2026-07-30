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छात्रवृत्ति की बैठक में न आने वाले 25 प्रधानाचार्यों को नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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डीआईओएस ने कड़े शब्दों में दी चेतावनी, कहा-केवल सरकारी किताबों से पढ़ाएं कानपुर, वरिष्ठ

छात्रवृत्ति की बैठक में न आने वाले 25 प्रधानाचार्यों को नोटिस

कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। पूर्वदशम (कक्षा 09 व 10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11 व आगे) योजना 2026-27 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

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बैठक की जानकारी

गुरुवार को बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में जिला विद्यालय निरीक्षक ने बैठक कर निर्देश दिए। बैठक में न आने वाले 25 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि विद्यालयों को मास्टर डेटा 02 अगस्त तक लॉक कर दें। 05 तक उनके स्तर से यह प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। छात्रवृत्ति के मामले में लापरवाही के मामले सामने आने के बाद उन्होंने प्रधानाचार्यों को स्पष्ट चेतावनी दे दी। यदि समय से काम पूरा नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षकों की उपस्थिति

इस दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति रहनी चाहिए। स्कूल समय पर कोई कार्यालय न आए। सभी विद्यालय सरकारी किताबों से ही शिक्षण कार्य करें। निजी प्रकाशकों की किताबों से पढ़ाई न करवाई जाए। यदि निजी प्रकाशकों की किताबें मिलती हैं तो एक्शन होगा।

डेटा सत्यापन की प्रक्रिया

समाज कल्याण विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया कि पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत पूर्व दशम शैक्षणिक शैक्षणिक संस्थानों को अपना मास्टर डाटा सत्यापन 05 अगस्त से पूर्व पूरा करना है, जबकि दशमोत्तर वाले शैक्षणिक संस्थान 15 अगस्त तक मास्टर डाटा का सत्यापन करें।

आवेदन की तिथियाँ

उन्होंने बताया कि पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत नए आवेदन 11 अगस्त से 21 सितंबर तक किए जा सकेंगे, जबकि नवीनीकरण के आवेदन 11 अगस्त से 25 अगस्त के मध्य किए जा सकेंगे। दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत नए आवेदन 15 सितंबर से 31 अक्टूबर के मध्य तथा नवीनीकरण के आवेदन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य किए जा सकेंगे।

बैंक खाता खुलवانے के निर्देश

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पात्र विद्यार्थियों का बैंक खाता समय से खुलवाना सुनिश्चित किया जाए। सभी शैक्षणिक संस्थान विद्यार्थियों को बैंक खाता खुलवाने के लिए प्रेरित करें। आधार एवं पैन का लिंक होना अनिवार्य है। बैंक खाते की एनपीसीआई मैपिंग होगी तथा बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए।

सामान्य प्रश्न

छात्रवृत्ति की प्रक्रिया कब शुरू हुई?
छात्रवृत्ति की प्रक्रिया 2026-27 के लिए शुरू हो चुकी है।
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