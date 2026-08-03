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लापरवाही स्वीकार नहीं, पात्रों को मिले योजनाओं का लाभ: रमेश चन्द्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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बहराइच में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने SC/ST वर्ग के कल्याणार्थ योजनाओं की समीक्षा की। आयोग ने लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा शिकायतों का निस्तारण करने पर जोर दिया। अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

लापरवाही स्वीकार नहीं, पात्रों को मिले योजनाओं का लाभ: रमेश चन्द्र

बहराइच,संवाददाता। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य रमेश चन्द्र कुंडे की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक एवं जनसुनवाई का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पहुंचाया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बैठक

के उपरांत आयोजित जनसुनवाई में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े उत्पीड़न, सामाजिक सुरक्षा, आवास, पेंशन तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से सुना गया। आयोग के सदस्य ने प्रत्येक शिकायत पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर निष्पक्ष जांच कराने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को न्याय दिलाना तथा उन्हें योजनाओं का पूरा लाभ उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।अंत में अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा कर गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

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