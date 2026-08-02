Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सेवानिवृत्त शिक्षकों को मिला सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
Follow us on Google News
share

मैनपुरी। एससी/एसटी बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश मैनपुरी इकाई का वार्षिक अधिवेशन रविवार को नगर के एक मैरिज होम में आयोजित हुआ।

सेवानिवृत्त शिक्षकों को मिला सम्मान

एससी/एसटी बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश मैनपुरी इकाई का वार्षिक अधिवेशन रविवार को नगर के एक मैरिज होम में आयोजित हुआ। अधिवेशन में जिले की सभी ब्लाक कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी सहित शिक्षक-शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया। अधिवेशन में एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने भाग लिया। बीते शैक्षिक सत्र में समाज के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं संघर्षशील शिक्षकों को प्रतीक चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। अधिवेशन में एसोसिएशन द्वारा बीते वर्ष में शिक्षकों एवं समाज हित में किए गए कार्यों का विवरण महामंत्री विमलेश कुमार ने प्रस्तुत किया। मैनपुरी इकाई के गठन के एक वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित अधिवेशन में कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नए शिक्षक-शिक्षिकाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई।

जिलाध्यक्ष करन सिंह ने बताया कि अनुराधा सिंह, अंजली सिंह को जिला महिला उपाध्यक्ष, यशवीर सिंह संगठन मंत्री, पंकज कुमार मीडिया प्रभारी, संतोष कुमार को उपाध्यक्ष, विनीत कुमार सिंह प्रचार मंत्री, महेश सिंह राना मंडल संयोजक, अवधेश कुमार गौतम को मंडल सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mainpuri Latest News Mainpuri News Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।