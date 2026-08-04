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सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर की चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की बैठक बाल्मीकि बस्ती में हुई, जिसमें आशीष पवार को बिजनौर जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं और उनके हितों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने सफाई कर्मचारियों की अहमियत पर जोर दिया। इस दौरान संगठन के कई सदस्य उपस्थित रहे।

सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर की चर्चा

उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की बाल्मीकि बस्ती स्थित आशीष पवार के आवास पर आयोजित हुई। बैठक में संगठन की मजबूती, सफाई कर्मचारियों की समस्याओं और उनके हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। संगठन के संरक्षक एवं पूर्व राज्य मंत्री जुगल किशोर वाल्मीकि तथा प्रदेश अध्यक्ष महेश काजू ने सर्वसम्मति से आशीष पवार को उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ का बिजनौर जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सफाई कर्मचारी समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं और वह दिन-रात मेहनत कर शहरों एवं गांवों को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद सफाई कर्मचारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

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बैठक में बिजनौर से संजीव चैनवाल, राजेश पवार वाल्मीकि, प्रीतम संतोषी, राधेश्याम, कपिल, सतीश, दीपक डोलचा, विजय, राजेंद्र तथा सहसपुर से उदयराज, सुधीर प्रधान, अर्जुन वाल्मीकि, राजेंद्र, नरेश आदि रहे।

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