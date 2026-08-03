प्रदेश संगठन को पत्र भेजा, अध्यक्ष पर लगाये आरोप
बस्ती, हिटी। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के चार ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों
बस्ती, हिटी। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के चार ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों ने अपने निष्कासन को अवैध बताते हुए प्रदेश संगठन और जिला संगठन से शिकायत किया है। जिलाध्यक्ष, जिलामंत्री, जिला कोषाध्यक्ष, जिला संगठन मंत्री के साथ प्रदेश संगठन को भेजे पत्र में ब्लॉक अध्यक्ष सदर बलराम यादव, ब्लॉक मंत्री बुधई प्रसाद, ब्लॉक अध्यक्ष बनकटी विपिन दूबे और ब्लॉक अध्यक्ष अध्यक्ष महेन्द्र प्रताप राव को अकारण पद से हटाते हुए तीन वर्ष के लिए संगठन निष्काषित दिया गया। ब्लॉक कार्यकारिणी भंग कर दिया। जो भी गलत आरोप हम सब पर लगाया है, वह बिल्कुल निराधार है। आपने अपने लेटर पैड पर 40 कर्मचारियों एवं ब्लॉक पदाधिकारियों का स्थानान्तरण की संस्तुति किया था।
आपका यह निर्णय संगठन के खिलाफ था। अब तीन ब्लॉक की कार्यकारिणी भंग करना संगठन हित में नहीं है। ऐसे में जल्द से जल्द कर्मचारी हित में निष्काषित पदाधिकारी को वापस लेते हुए ब्लॉक कार्यकारिणी को बहाल करें। ऐसा नहीं होने पर जिला पदाधिकारियों के खिलाफ न्यायालय की शरण लेने को बाध्य होंगे।
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