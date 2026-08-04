आईजीआरएस रैंकिंग में जिले की प्रदेश में चौथी रैंक
उन्नाव जिले ने जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण में प्रदेश में चौथी रैंक हासिल की है। जिलाधिकारी की देखरेख में शिकायतों का सही समय पर समाधान किया गया है। डीएम ने ऑनलाइन बैठक के दौरान अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता जनता की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण है।
उन्नाव। जन शिकायतों के त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में आईजीआरएस में जिले को प्रदेश में चौथी रैंक हासिल हुई है। जिलाधिकारी की गंभीरता और जनशिकायतों के त्वरित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर उपलब्धि हासिल हुई है। फरियादियों की शिकायतों के निस्तारण का असन्तुष्टि का ग्राफ पहले काफी था। लेकिन डीएम की ओर से ऑनलाइन अधिकारियों के साथ जुड़कर समीक्षा किए जाने के बाद न सिर्फ इसमें सुधार हुआ बल्कि प्रदेश की सूची में चौथा स्थान हासिल किया। डीएम ने ऑनलाइन बैठक के जरिए प्रसन्नता जाहिर कर आईजीआरएस से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप जनसामान्य की शिकायतों का प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें