वर्तमान दौर तकनीकी दक्षता का, केवल शैक्षणिक योग्यता पर्याप्त नहीं
- कौशल विकास मिशन के तहत टेलीकॉम व हेल्थकेयर प्रशिक्षण का शुभारंभकी दक्षता का है। केवल शैक्षणिक योग्यता पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं के पास व्यावहार
मुहम्मदाबाद गोहना, हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश सरकार की कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत ब्रह्मर्षि श्रीरामकृष्ण सेवा ट्रस्ट, रामनगर खालिसा द्वारा बुधवार को नगरीपार स्थित प्रशिक्षण केंद्र पर टेलीकॉम एवं हेल्थकेयर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुहम्मदाबाद गोहना के विधायक राजेंद्र कुमार ने फीता काटकर किया। विधायक राजेंद्र कुमार ने कहा कि वर्तमान दौर तकनीकी दक्षता का है। केवल शैक्षणिक योग्यता पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं के पास व्यावहारिक कौशल भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में दिया जाने वाला प्रशिक्षण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ रोजगार के बेहतर अवसर भी उपलब्ध कराएगा।
प्रबंधक प्रवीण कुमार राय ने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को टेलीकॉम एवं हेल्थकेयर सेक्टर में नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं से इस योजना का लाभ उठाकर अपने भविष्य को सशक्त बनाने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन शबीब रिजवी ने किया। इस दौरान इशदत्त यादव, अनिल कुमार, बेचन यादव, राजकुमार, रजनीश राय समेत बड़ी संख्या में प्रशिक्षु छात्र-छात्राएं एवं क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे।
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