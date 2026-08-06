वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने डीएम को दिए निर्देश

बिजनौर। मुख्य सचिव ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। तिरंगा के साथ सेल्फी लेने का अभियान 9 अगस्त से शुरू होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में झंडे का निर्माण स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों में तिरंगा रैली, कंसर्ट एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।

बिजनौर। मुख्य सचिव उप्र शासन लखनऊ एसपी गोयल ने आगामी 15 अगस्त को मनाये जाने वाले राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के संबंध में जनपद के जिलाधिकारियों के साथ वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन भव्य, गरिमामयी व धूमधाम से करने के निर्देश दिए। बुधवार को आयोजित वीडियों कान्फेसिंग में मुख्य सचिव ने कहा कि सेल्फी विद तिरंगा में उ0प्र0 पूर्व में देश भर में प्रथम आया था, इस बार भी प्रथम आना चाहिए। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस तथा 09 अगस्त काकोरी ट्रेन ऐक्शन दिवस भी मनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का आयोजन पूरे प्रदेश में भव्य, गरिमामयी एवं राष्ट्रभक्ति की भावना के अनुरूप व्यापक जनसहभागिता के साथ किया जाए।

बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी से जिलाधिकारी जसजीत कौर ने मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वि0रा0 व न्यायिक तथा अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में प्रतिभाग किया। जिलाधिकारिक ने बताया कि हर घर तिरंगा पोर्टल लॉन्च किया गया है। जिस पर जनपदवासी आगामी 09 अगस्त से तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर पोर्टल पर अपलोड कर सकते है।

झंडे का उत्पादन जिलाधिकारी ने बताया कि झंडे का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह द्वारा तथा नगरीय क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से कराया जा रहा है। अबकी बार तिरंगा रैली, तिरंगा कंसर्ट, तिरंगा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा।

कार्यक्रम की रूपरेखा उन्होंने बताया कि 9 अगस्त से 17 अगस्त तक वाणिज्य प्रतिष्ठानों, प्राइवेट कंपनियों व घरों पर ध्वज फहराया जा सकेगा। 15 अगस्त को सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं, शहीद स्मारक व अमृत सरोवर में ध्वजा रोहण किया जायेेगा। स्लोेगन व निबंध लेखन प्रतियोगिता विद्यालयों में कराया जायेेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश स्तर पर 03 विद्यालयों को सम्मानित भी किया जायेेगा। सिनेमा हॉलों में 14 व 15 अगस्त को राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान का आयोजन भी किया जायेगा।