नौ से 17 अगस्त तक निकाली जाएगी तिरंगा रैली

वंदे मातरम की 150वीं जयंती

इस वर्ष का अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती को समर्पित है। अभियान में आयोजित प्रत्येक प्रमुख कार्यक्रम में वंदे मातरम् का सामूहिक गायन सुनिश्चित कराया जाएगा। समस्त नागरिकों से अपने घरों कार्यालयों, प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों पर सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराने तथा अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की गई। डीएम निर्देशित किए कि जिले में बड़े स्तर पर तिरंगा रैलियों का आयोजन किया जाए। जिनमें विद्यार्थी, युवा, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, महिला स्वयं सहायता समूह, सामाजिक संगठन एवं आम नागरिक सहभागिता करें। रैली के शुभारंभ पर सामूहिक रूप से वंदे मातरम् का गायन कराया जाएगा। सुरक्षा एवं अनुशासन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कहा कि तिरंगा कॉन्सर्ट आयोजित किए जाएंगे, जिनमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रमों में देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, स्कूल एवं पुलिस बैंड तथा अन्य राष्ट्रभक्ति आधारित प्रस्तुतियों का आयोजन होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज का विधिवत ध्वजारोहण एवं वंदे मातरम् का सामूहिक गायन किया जाएगा। साथ ही प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी तथा सरकारी भवनों, प्रमुख चौराहों, अस्पतालों, विद्यालयों, बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों को तिरंगा थीम आधारित प्रकाश सज्जा एवं अलंकरण से सजाया जाएगा। विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में तिरंगा थेम आधारित रंगोली, चित्रकला, भित्ति चित्र, देशभक्ति प्रतियोगिताएं एवं सेल्फी प्वाइंट विकसित किए जाएं। विद्यार्थी एवं आमजन "सेल्फी विद तिरंगा" एवं वंदे मातरम् के गायन का वीडियो हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड कर डिजिटल अभियान में सहभागिता करें। डीएम अधिकारियों को निर्देशित किए कि उराष्ट्रीय ध्वज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक नागरिक को भारतीय ध्वज संहिता के अनुरूप सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराने के नियमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार सभी विभागों की वेबसाइटों एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाए, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस राष्ट्रीय अभियान से जुड़ सकें। कहा कि हर घर तिरंगा अभियान जनपद में पूर्ण उत्साह, अनुशासन एवं जनसहभागिता के साथ आयोजित किया जाएगा।