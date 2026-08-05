पात्र युवाओं को त्वरित ऋण दें बैंक : डीएम

आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हरिऔध कला केंद्र में बुधवार को क्षमता संवर्धन कार्यशाला आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रदेश सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। जिसके माध्यम से 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के पात्र युवाओं को बिना गारंटी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार उपलब्ध कराने वाला उद्यमी बनाना है। उन्होंने कहा कि जनपद आजमगढ़ में इस योजना की अपार संभावनाएं हैं और अधिक से अधिक युवाओं को इससे जोड़ने की आवश्यकता है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के प्रारम्भ होने के बाद से जनपद आजमगढ़ में 5 हजार से अधिक युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यशाला में राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), पॉलिटेक्निक, महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है, ताकि वे स्वरोजगार के अवसरों को समझ सकें। साथ ही जनपद के सभी प्रमुख बैंकों एवं उनके प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है, जिससे युवा सीधे बैंक अधिकारियों से संवाद स्थापित कर सकें और ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरलता से समझ सकें। उन्होंने बैंकर्स से अपील करते हुए कहा कि जो भी आवेदक योजना की पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, उनके आवेदन पत्रों का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाए। इस अवसर पर सहायक आयुक्त उद्योग प्रभात रंजन, एलडीएम यूबीआई अभिषेक द्विवेदी, विभिन्न बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक प्रतिनिधि, कनिष्ठ सहायक उद्योग विभाग सुमित श्रीवास्तव, संबंधित विभागों के अधिकारी, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे।