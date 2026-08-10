एचआईवी मरीजों के इलाज में डिजिटल क्रांति, पेपरलेस हुआ कुशीनगर का एआरटी सेंटर

पडरौना। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन भारत सरकार की ओर से संचालित पेपरलेस एआरटी सेंटर परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के पांच एआरटी सेंटरों का चयन किया गया है। इनमें लखनऊ, बस्ती, बरेली और वाराणसी के साथ स्वशासी मेडिकल कॉलेज कुशीनगर के एआरटी सेंटर को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही कुशीनगर प्रदेश के उन चुनिंदा केंद्रों में शामिल हो गया है, जहां एचआईवी संक्रमित मरीजों के उपचार और प्रबंधन की पूरी व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित हो रही है।

नई व्यवस्था का लाभ

नई व्यवस्था लागू होने के बाद एआरटी सेंटर पर मरीजों के पंजीकरण से लेकर दवा वितरण, प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट, उपचार का विवरण, फॉलोअप और अन्य सभी आवश्यक जानकारियां ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जा रही हैं। इससे कागजी फाइलों पर निर्भरता लगभग समाप्त हो गई है। एआरटी सेंटर के कर्मचारी प्रतिदिन मरीजों से संबंधित सभी सूचनाओं को पोर्टल पर अपडेट कर रहे हैं, जिससे मरीजों की चिकित्सा संबंधी जानकारी सुरक्षित रहने के साथ ही जरूरत पड़ने पर आसानी से उपलब्ध भी हो सकेगी। पेपरलेस व्यवस्था लागू होने से मरीजों को भी काफी राहत मिलेगी। अब उनके उपचार संबंधी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए कागजी दस्तावेजों की आवश्यकता कम होगी। किसी भी जांच रिपोर्ट, दवा वितरण या उपचार की जानकारी कुछ ही समय में ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। जिम्मेदारों का मानना है कि डिजिटल प्रणाली से दवा वितरण की निगरानी, मरीजों के नियमित फॉलोअप और उपचार की पारदर्शिता बढ़ने के साथ ही शासन और राष्ट्रीय स्तर पर भी मरीजों से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण और अधिक सटीक तरीके से किया जा सकेगा।