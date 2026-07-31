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विंध्याचल, चुनार और सोनभद्र के धार्मिक स्थलों को मिलेगी नई पहचान: जयवीर सिंह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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नव दुर्गा पार्क से लाइट एंड साउंड शो तक, विंध्य क्षेत्र में विकसित होगा विश्वस्तरीय धार्मिक पर्यटन17- पर्यटन मंत्री आयुक्त सभागार में समीक्षा करते

विंध्याचल, चुनार और सोनभद्र के धार्मिक स्थलों को मिलेगी नई पहचान: जयवीर सिंह

मिर्जापुर, संवाददाता। सूबे के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने गुरुवार को आयुक्त सभागार में पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग की प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने धार्मिक स्थलों के समग्र विकास, पर्यटक सुविधाओं के विस्तार और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर विशेष जोर दिया। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 18 पर्यटन परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

परियोजनाओं की सूची

मिर्जापुर मंडल के लिए प्रस्तावित 18 पर्यटन परियोजनाओं में मिर्जापुर की 15, भदोही की दो और सोनभद्र की एक परियोजना शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर बुनियादी पर्यटन सुविधाओं का विकास कर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव उपलब्ध कराना है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन विकास कार्य संबंधित स्थलों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखते हुए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि एक करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को नवंबर तक और डेढ़ करोड़ रुपये की परियोजनाओं को छह माह के भीतर पूरा किया जाए।

मुख्य धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण

मिर्जापुर में सबसे अधिक 15 पर्यटन विकास प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इनमें मिर्जापुर विधानसभा क्षेत्र के प्राचीन भगवान शंकर मंदिर, चुनार के शिव मंदिर तथा विंध्याचल क्षेत्र के शिवपुर स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और बुनियादी पर्यटन सुविधाओं के विकास के प्रस्ताव शामिल हैं। मां विंध्यवासिनी त्रिकोण मार्ग के विकास के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न पर्यटन परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इनमें नव दुर्गा पार्क का निर्माण, लाइट एंड साउंड शो, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर और श्रद्धालुओं के लिए अन्य आधुनिक सुविधाओं का विकास शामिल है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल मां विंध्यवासिनी धाम में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।

आरोपों से संबंधित प्रश्न

इन परियोजनाओं का विकास किस प्रकार किया जाएगा?
परियोजनाओं का विकास संबंधित स्थलों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखते हुए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाएगा।
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