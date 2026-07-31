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संक्षेप: परिषद के चुनाव में वेदरत्न वर्मा बने निर्विरोध क्षेत्रीय प्रतिनिधि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ में उप्र रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का वार्षिक चुनाव आलमबाग बस टर्मिनल पर हुआ। चुनाव में जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव को शाखा अध्यक्ष और आशुतोष वर्मा को शाखा मंत्री चुना गया। अन्य निर्विरोध पदाधिकारियों में अजय कुमार (कोषाध्यक्ष) और क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में अशीष कुमार मिश्रा और वेदरत्न वर्मा शामिल हैं।

संक्षेप: परिषद के चुनाव में वेदरत्न वर्मा बने निर्विरोध क्षेत्रीय प्रतिनिधि

लखनऊ। उप्र रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के शाखा आलमबाग डिपो का वार्षिक चुनाव आलमबाग बस टर्मिनल पर हुआ। जहां चुनाव अधिकारी अरविंद कुमार शुक्ला और बीके श्रीवास्तव ने नामांकन और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कराते हुए निर्विरोध पदाधिकारियों के नाम घोषित किए, जिसमें शाखा अध्यक्ष जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, शाखा मंत्री आशुतोष वर्मा, कोषाध्यक्ष अजय कुमार के अलावा अशीष कुमार मिश्रा और वेदरत्न वर्मा को क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुना गया। परिषद के प्रांतीय प्रचार एवं सांस्कृतिक मंत्री वेदरत्न वर्मा ने बताया कि नई कार्यकारिणी कर्मचारियों की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी और संगठन को नई मजबूती प्रदान करेगी।

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