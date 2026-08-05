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जुलाई में सरकार के राजस्व में 3,360 करोड़ रुपये का इजाफा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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जुलाई 2026-27 में 21754 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है, जो पिछले साल की तुलना में 3360 करोड़ रुपये अधिक है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि कर राजस्व में वृद्धि हो रही है और कुल कर राजस्व का 74.2 प्रतिशत मिल चुका है।

जुलाई में सरकार के राजस्व में 3,360 करोड़ रुपये का इजाफा

लखनऊ, विशेष संवाददाता। जून में राज्य सरकार को कर एव करेत्तर मदों में 3360 करोड़ रुपये ज्यादा मिलेंगे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के जुलाई माह में कुल 21754 करोड़ रुपये का राजस्व मिला जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के जुलाई में 18394 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था。

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वित्तीय वर्ष 2026-27 के कर राजस्व

सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के जुलाई तक कर राजस्व की मदों में कुल 111010.17 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 82406.48 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। जुलाई में जीएसटी से 7821 करोड़ और वैट से 3268 करोड़ रुपये मिले। आबकारी से जुलाई में 5053 करोड़ रुपये, स्टाम्प तथा निबन्धन से 4237 करोड़ रुपये, परिवहन से 1113 करोड़ रुपये का राजस्व सरकार को मिला है। उन्होंने बताया कि करेत्तर राजस्व के प्रमुख मद भू-तत्व तथा खनिकर्म से जुलाई में 262 करोड़ रुपये मिले हैं।

यूपी की आर्थिक वृद्धि

वित्त मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के माह जुलाई तक कर राजस्व से 82406.48 करोड़ रुपये मिले हैं जो कि जुलाई तक के लक्ष्य का 74.2 प्रतिशत है। राज्य कर से जुलाई तक 43017.54 करोड़ रुपये मिले हैं। उन्होंने कहा कि यूपी की अर्थव्यवस्था में निरंतर इजाफा हो रहा है। उन्होंने करदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रदेश के सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था, पारदर्शी कर प्रशासन और प्रभावी राजस्व प्रबंधन के परिणाम स्वरूप राज्य के प्रमुख कर एवं करेत्तर राजस्व मदों में लगातार सकारात्मक वृद्धि दर्ज की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

उत्तर प्रदेश में जुलाई 2026-27 में कुल कितना राजस्व मिलने की उम्मीद है?
जुलाई 2026-27 में कुल 21754 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है।
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