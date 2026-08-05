कंप्यूटर सहायक भर्ती में 23 आवेदन निरस्त
प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कंप्यूटर सहायक परीक्षा-2025 के लिए द्वितीय चरण की परीक्षा में सफल घोषित 23 अभ्यर्थियों के आवेदन को निरस्त कर दिया है। इसमें 22 अभ्यर्थियों ने अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं की और एक ने आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए। अभ्यर्थियों को आपत्ति देने की अंतिम तिथि 12 अगस्त है।
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कंप्यूटर सहायक परीक्षा-2025 में द्वितीय चरण (हिंदी टंकण परीक्षा) के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित 23 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए हैं। आयोग ने अभिलेखों की जांच के दौरान यह कार्रवाई की। सत्यापन में 22 अभ्यर्थी पद के लिए निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं करते पाए गए, जबकि एक अभ्यर्थी ने हाईस्कूल की अंकतालिका और प्रमाणपत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया था। आयोग ने प्रभावित अभ्यर्थियों को आपत्ति के लिए 12 अगस्त की शाम पांच बजे तक का समय दिया है।
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