एलटी कंप्यूटर विषय : 110 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा-2025 के लिए 110 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए हैं। 67 अभ्यर्थियों ने शैक्षणिक अर्हता को पूरा नहीं किया। अन्य ने खेलों के प्रमाणपत्र पेश नहीं किए या आवेदन पत्र की हार्डकॉपी समय पर नहीं भेजी। संबंधित अभ्यर्थियों को 10 अगस्त तक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक (एलटी) पुरुष एवं महिला शाखा परीक्षा-2025 के कंप्यूटर विषय के आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा के बाद 110 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए हैं। आयोग के अनुसार 67 अभ्यर्थियों के आवेदन विज्ञापन में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं करने के कारण निरस्त किए गए। वहीं 11 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन में स्वयं को कुशल या उत्कृष्ट खिलाड़ी बताया, लेकिन मुख्य परीक्षा के आवेदन के साथ राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए। इसके अलावा दो अभ्यर्थियों के खेल संबंधी प्रमाणपत्र शासनादेश और विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप मान्य नहीं पाए गए।
एक अभ्यर्थी ने मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित आवेदन पत्र की हार्डकॉपी जमा नहीं कर केवल शैक्षिक अभिलेख उपलब्ध कराए। वहीं 29 अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र की हार्डकॉपी 14 जुलाई तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई, जिसके चलते उनके आवेदन भी निरस्त कर दिए गए। आयोग ने कहा है कि संबंधित अभ्यर्थी 10 अगस्त को शाम पांच बजे तक प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
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