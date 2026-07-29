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गन्ना विभाग में ऑनलाइन एवं पारदर्शी काउंसलिंग से 119 गन्ना निरीक्षकों को पदोन्नति एवं तैनाती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग ने 119 गन्ना पर्यवेक्षकों को पदोन्नति दी है। यह प्रक्रिया पहली बार ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा पारदर्शिता के साथ की गई। कर्मचारी अपनी वरीयताओं के आधार पर रिक्त स्थानों का चयन कर सके, जिसके बाद ऑनलाइन आवंटन किया गया।

गन्ना विभाग में ऑनलाइन एवं पारदर्शी काउंसलिंग से 119 गन्ना निरीक्षकों को पदोन्नति एवं तैनाती

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्राप्त संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत 119 गन्ना पर्यवेक्षकों को गन्ना विकास निरीक्षक के पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों पर पदोन्नत किया गया है। गन्ना आयुक्त मिनिस्टी एस. ने बताया कि इस पदोन्नति प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष बनाने के लिए विभाग द्वारा अपने इतिहास में पहली बार ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूर्णतः पारदर्शी तरीके से काउंसिलिंग आयोजित की गई। पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए कार्मिकों के 20-20 सदस्यों के बैच तैयार किए गए और प्रत्येक कार्मिक को विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर 20-20 तैनाती स्थानों के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता दी गई।

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इसके पश्चात, कार्मिकों द्वारा पोर्टल पर दर्ज की गई वरीयता क्रम और पदों की उपलब्धता के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए स्वचालित एवं पारदर्शी ढंग से स्थानों का आवंटन किया गया। इस पारदर्शी काउंसलिंग व्यवस्था के सफल समापन के उपरांत कुल 119 गन्ना विकास निरीक्षकों को पदोन्नति प्रदान करने के साथ-साथ उनके नवीन तैनाती आदेश भी जारी कर दिए गए।

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