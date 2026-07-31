सुरेश भटनागर बने प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की आवश्यक बैठक शुक्रवार को चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता परिषद की प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं मंडलीय मंत्री डॉ. मधुबाला त्यागी ने की, जबकि संचालन प्रधानाचार्य सुरेश कुमार भटनागर ने किया। बैठक में वर्ष 2005 के बाद नियुक्त प्रधानाचार्यों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने, विद्यालयों में शुल्क वृद्धि, कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क पुस्तकों की समय पर उपलब्धता, छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया, कक्षा 9 से 11 तक के विद्यार्थियों के पंजीकरण तथा शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। परिषद ने निर्णय लिया कि इन सभी कार्यों को शासन की निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार प्रभावी ढंग से पूरा कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे।