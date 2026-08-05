एक मामले में बिजली अफसर हाजिर, दूसरे में कोर्ट ने जारी किए नोटिस
अलीगढ़ में, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने बिना सूचना के बिजली काटने और बकाया जमा करने के बावजूद बिजली न जोड़ने के मामले में अदालत में अपना पक्ष रखा। दूसरे मामले में, कूटरचित विद्युत बिल पेश करने पर अदालत ने अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। सुनवाई की अगली तारीख 14 अगस्त है।
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बिना पूर्व सूचना के बिजली काटने व बकाया जमा करने के बावजूद बिजली न जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने अदालत में हाजिर होकर अपना पक्ष रख दिया है। उधर, कूटरचित विद्युत बिल बनाकर पेश करने के दूसरे मामले में अदालत ने अफसरों को नोटिस जारी करते हुए तलब किया है। दोनों मामलों में सुनवाई के लिए अब 14 अगस्त की तिथि नियत की गई है। क्वार्सी क्षेत्र के सुरेंद्र निवासी दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव एडवोकेट अनूप कौशिक की ओर से छह अप्रैल को पहली याचिका दायर की गई थी।
इसमें दक्षिणांचल पावर कारपोरेशेन के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक, तत्कालीन मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता (वाणिज्यिक), उपखंड अधिकारी शहरी, दो अवर अभियंता को नामजद किया गया था। इसमें बिना पूर्व सूचना के बिजली काटने व बकाया जमा करने के बावजूद बिजली न जोड़ने के आरोप थे। अधिवक्ता के अनुसार इस मामले में विपक्षियों की ओर से पक्ष रखा गया है। वहीं, दूसरे वाद में आरोप था कि विपक्षियों ने जवाब में जो आख्या प्रस्तुत की है, उसमें मार्च 2026 के बिजली बिल में कूटरचना कर दी। बिल में से देय तिथि व विच्छेदन तिथि को डिलीट किया गया है। इसमें पूर्व के नौ लोगों के अलावा मुख्य अभियंता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को भी नामजद किया गया है। इसमें अदालत ने नोटिस भेजकर सभी को तलब किया है।
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