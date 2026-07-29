25 हजार कर्मचारियों की अनदेखी पर फूटा गुस्सा, ईको गार्डन में प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ ने मांगों का समाधान न होने पर ईको गार्डन, आलमबाग में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। संगठन का कहना है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ के प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन पर वर्ष 2017 के अपने आदेश का उल्लंघन कर करीब 25 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने का आरोप है। संगठन ने हटाए गए कर्मचारियों की बहाली, कार्य के अनुरूप अनुबंध, ₹18 हजार न्यूनतम वेतन, घायल कर्मचारियों के कैशलेस उपचार, चिकित्सा खर्च के भुगतान, मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों की वापसी, मानक समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक, ईपीएफ घोटाले की जांच और दोषी ठेकेदारों पर कार्रवाई, मीटर रीडरों को ईपीएफ-ईएसआई सहित समान सुविधाएं और बकाया वेतन के भुगतान की मांग उठाई है।