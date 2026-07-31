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बिजली संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने ईको गार्डेन पर प्रदर्शन किया। संघ के महामंत्री ने आरोप लगाया कि अनुभवी कर्मचारियों की अवैध छंटनी से बिजली सप्लाई प्रभावित हो रही है। वेतन में भेदभाव, घायल कर्मचारियों का इलाज न कराना, और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के खिलाफ भी विरोध किया गया।

बिजली संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने शुक्रवार को ईको गार्डेन पर प्रदर्शन किया। संगठन के महामंत्री देवेन्द्र कुमार पांडेय ने आरोप लगाया है कि अनुभवी कर्मचारियों की नियम-विरुद्ध छंटनी के कारण बिजली सप्लाई प्रभावित हो रही है और लगातार जानलेवा हादसे हो रहे हैं। उन्होंने वेतन भुगतान में भेदभाव करने, वेतन 18 हजार रुपये निर्धारित न करने, आउटसोर्स कर्मचारियों को आउटसोर्स सेवा निगम में शामिल करने का विरोध करने, घायल कर्मचारी का कैशलेस इलाज न कराने, कोर्ट एवं ऊर्जा मंत्री के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

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