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मांगों को लेकर बिजली घर पर संविदा कर्मचारियों का धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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सिकंदराराऊ में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों ने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने लंबित वेतन और सेवा सुरक्षा की मांग की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन 2017 के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है और पीड़ित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

मांगों को लेकर बिजली घर पर संविदा कर्मचारियों का धरना

सिकंदराराऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों ने गुरुवार को 33/ 1 1 केवी विद्युत उपकेंद्र पर धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल हाथरस के नाम एक ज्ञापन सौंपा और समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। ज्ञापन में कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन अपने ही 15 मई 2017 सहित अन्य आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। उनका कहना था कि कई वर्षों से कार्यरत हजारों अनुभवी आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा से हटाया जा रहा है। और हटाए गए कर्मचारियों के बकाया वेतन क भुगतान भी नहीं किया गया है।

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कर्मचारियों ने कार्य के अनुरूप अनुबंध किए जाने न्यूनतम 18 हजार मासिक वेतन निर्धारित करने ऊर्जा मंत्री के निर्देशों का पालन करने, विद्युत दृर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने और उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की। इसके अतिरिक्त., उन्होंने ईपीएफ घोटाले में दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई, श्रम कानूनों का पालन, आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण व उत्पीडन बंद करने तथा संगठन के साथ हो रहे समझौतों को लागू करने की भी मांग की। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि इन मांगों को लेकर पहले 24 जून 2026 को शक्ति भवन, लखनऊ में धरना प्रस्तावित था। जिसे अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के चलते स्थगित कर दिया गया था। बाद में 2 जूलाई 2026 को प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज किया जायेगा।

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