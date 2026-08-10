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अब डायनिंग हाल में बैठकर भोजन करेंगे पुलिस के जवान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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यूपी पुलिस के जवानों के लिए बेहतर सुविधाओं की योजना बनाई गई है, जिसमें पूर्वांचल के चार जिलों में डायनिंग हॉल और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था शामिल है। शासन ने 7.78 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। इसमें चंदौली में पुलिसकर्मियों के लिए अत्याधुनिक डायनिंग हाल का निर्माण किया जाएगा, और सोनभद्र में पानी की समस्या के समाधान के लिए ट्यूबवेल बनेंगे।

अब डायनिंग हाल में बैठकर भोजन करेंगे पुलिस के जवान

पीडीडीयू नगर(चंदौली)। यूपी पुलिस के जवानों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इसके चंदौली सहित पूर्वांचल के चार जिलों में डायनिंग हाल से लेकर शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जाएगा। वहीं भ्रष्टाचार निवारण संगठन के प्रशासनिक भवन का निर्माण मंडल स्तरीय होगा। जबकि पुलिस लाइन ग्राउंड से लेकर बाउंड्री वाल की भी मरम्मत कर उसे चमकाया जाएगा। इसके लिए शासन से लगभग 7.78 करोड़, 69 हजार रुपये चारों जिलों को जारी किए गए हैं। चंदौली में यूपी-बिहार के बार्डर पर संचालित सैयदराजा थाने में तैनात जवानों के लिए डायनिंग हाल का निर्माण कराया जाएगा। जहां पुलिसकर्मी बैठककर एक साथ भोजन कर सकते है।

इस पर लगभग 30.18 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसे अत्याधुनिक बनाया जाएगा जहां सुबह शाम जवान बेहतर व्यवस्था में भोजन कर सकें। जबकि सोनभद्र में पुलिसकर्मियों को शुद्ध और साफ पीने के पानी का इंतजाम कराया जाएगा। इसके लिए पुलिस लाइन के पास ट्यूबवेल का निर्माण कराया जाएगा। दरअसल सोनभद्र में पहाड़ी इलाका होने के कारण पानी में आर्सेनिक युक्त जल की शिकायत से वहां पेयजल की दिक्कत होती है। ऐसे में करीब 1.41 लाख 84 हजार की लागत से नया ट्यूबेवल और ओवरहेड टैंक बनाकर उंचाई वाले थानों, पुलिस लाइन में आवासीय भवनों में पानी मुहैया कराया जाएगा। इसके बन जाने से वहां तैनात जवानों को शुद्ध और साफ पानी मिलने लगेगा। इसी तरह मिर्जापुर में मंडल स्तरीय भ्रष्टाचार निवारण संगठन का प्रशासनिक भवन बनेगा। जहां विंध्याचल मंडल के सभी जिलों की शिकायतों के निस्तारण में सहूलियत होगी। इसके लिए भी शासन से 3.84 करोड़, 64 हजार की धनराशि स्वीकृति की गई है। वहां मंडल स्तरीय प्रशासनिक भवन बनने से एक छत के नीचे मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र जिले की शिकायतों का समाधान कराया जाएगा। धनराशि मिलने के बाद कार्यदायी संस्था नामित कर वहां भी जल्द निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। वहीं बलिया पुलिस लाइन का भी कायाकल्प होगा। वहां पुलिस लाइन ग्राउंड को मिट्टी डालकर समतल और सुंदर बनाया जाएग। ताकि स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में कोई दिक्कत न हो। साथ ही पुलिस कर्मियों नियमित परेड से लेकर अन्य कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से कराया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस लाइन की बाउंड्री वाल की भी मरम्मत कराई जाएगी। इस पर 2.21 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च होगी। शासन के विशेष सचिव अन्नावि दिनेश कुमार ने अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय लखनऊ को पत्र भेजकर कार्यदायी संस्था नामित करने के साथ ही कार्य शुरू कराने को कहा है। इससे उम्मीद है कि जल्द ही सभी निर्माण कार्य जल्द शुरू करा दिए जाएंगे।

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