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सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर भ्रामक पोस्ट, मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- यू-ट्यूब चैनल मोहित सर गुरुकुल के खिलाफ हुसैनगंज थाने में दर्ज हुई रिपोर्ट लखनऊ,

सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर भ्रामक पोस्ट, मुकदमा

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती-2025 के रिजल्ट और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाकर भ्रामक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की गई। पोस्ट का संज्ञान लेकर भर्ती बोर्ड के निरीक्षक सतर्कता उपेंद्र सिंह ने हुसैनगंज थाने में मोहित सर गुरुकुल के नाम से संचालित यू-ट्यूब चैनल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना प्रभारी हुसैनगंज शिवमंगल सिंह के मुताबिक, इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने तहरीर देकर बताया कि आरक्षी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन आठ जून 2026 से 10 जून तक की आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा के अभिलेखों का सत्यापन कराने के बाद अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक परीक्षा हुई।

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कट ऑफ लिस्ट (परिणाम) 31 जुलाई को जारी किया गया। बोर्ड की सोशल मीडिया सेल लगातार एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब, टेलीग्राम पर वारयल पोस्ट की निगरानी कर रही थी। इस बीच यू-ट्यूब चैनल मोहित सर गुरुकुल के द्वारा यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट स्कैम घोटाले का आरोप लगाकर परीक्षा की सुचिता भंग करने के लिए भ्रामक पोस्ट की गई। इंस्पेक्टर के मुताबिक प्रक्रिया के अनुसार अभ्यथियों द्वारा अपना सही बुकलेट नम्बर (प्रश्न पुस्तिका क्रमांक) फीड किये जाने पर ही सही उत्तर कुंजी प्रदर्शित होगी। वायरल वीडियो में बिना तथ्यों के सही जानकारी किये बिना मोहित सर गुरुकुल द्वारा यू-ट्यूब चैनल पर भ्रामक सूचना प्रसारित की गई है। थानाप्रभारी ने बताया कि जांच की जा रही है। साइबर क्राइम सेल भ्रामक पोस्ट करने वाले के बारे में जानकारी जुटा रही है।

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