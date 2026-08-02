डीवी-पीएसटी चरण में गोला के आठ अभ्यर्थी सफल
गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक मानक परीक्षण चरण के लिए गोला गोकर्णनाथ के आठ अभ्यर्थियों
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक मानक परीक्षण चरण के लिए गोला गोकर्णनाथ के आठ अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सफल अभ्यर्थियों में कनक मिश्रा अंशी वर्मा आरती वर्मा संदीप सिंह मुकीद अली मोहम्मद आजम अतुल कुमार और सुमित यादव शामिल हैं। सभी अभ्यर्थी गोला स्थित न्यू पैरामाउंट कंपटीशन क्लासेस से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की सफलता पर उनके परिजनों एवं शुभचिंतकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी। संस्थान के शिक्षकों ने इसे विद्यार्थियों की मेहनत अनुशासित तैयारी और लगन का परिणाम बताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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