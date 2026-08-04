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यूपी पुलिस भर्ती रिजल्ट पर भ्रामक पोस्ट डालना पड़ा भारी, यू-ट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती-2025 के परिणाम और चयन प्रक्रिया पर एक भ्रामक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। भर्ती बोर्ड के निरीक्षक उपेंद्र सिंह ने 'मोहित सर गुरुकुल' यू-ट्यूब चैनल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जांच चल रही है और साइबर क्राइम सेल जानकारी जुटा रही है।

यूपी पुलिस भर्ती रिजल्ट पर भ्रामक पोस्ट डालना पड़ा भारी, यू-ट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज
यूपी पुलिस भर्ती रिजल्ट पर भ्रामक पोस्ट डालना पड़ा भारी, यू-ट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती-2025 के रिजल्ट और चयन प्रक्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर एक भ्रामक पोस्ट वायरल की गई, जिसमें परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए। इस पोस्ट का संज्ञान लेते हुए भर्ती बोर्ड के निरीक्षक सतर्कता उपेंद्र सिंह ने हुसैनगंज थाने में 'मोहित सर गुरुकुल' नाम से संचालित यू-ट्यूब चैनल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। थानाप्रभारी हुसैनगंज शिवमंगल सिंह के मुताबिक इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने तहरीर देकर बताया कि आरक्षी भर्ती परीक्षा-2025 का आयोजन आठ जून से 10 जून 2026 तक कराया गया था। लिखित परीक्षा के बाद अभिलेखों का सत्यापन कराया गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक परीक्षा संपन्न हुई। इसके बाद कट ऑफ लिस्ट यानी परिणाम 31 जुलाई को जारी किया गया。

जांच प्रक्रिया

बोर्ड की सोशल मीडिया सेल इस दौरान लगातार एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब और टेलीग्राम पर वायरल हो रही पोस्टों पर नजर बनाए हुए थी। इसी निगरानी के दौरान सामने आया कि यू-ट्यूब चैनल 'मोहित सर गुरुकुल' ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में रिजल्ट घोटाले का आरोप लगाते हुए एक भ्रामक पोस्ट प्रसारित की, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करने की कोशिश की गई।

साइबर क्राइम जांच

इंस्पेक्टर के मुताबिक तय प्रक्रिया के अनुसार, अभ्यर्थी द्वारा अपना सही बुकलेट नंबर (प्रश्न पुस्तिका क्रमांक) फीड किए जाने पर ही उसकी सही उत्तर कुंजी प्रदर्शित होती है। लेकिन वायरल वीडियो में बिना तथ्यों की जांच किए और सही जानकारी के अभाव में 'मोहित सर गुरुकुल' चैनल के माध्यम से भ्रामक सूचना फैलाई गई। थानाप्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और साइबर क्राइम सेल भ्रामक पोस्ट डालने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाने में जुट गई है।

सामान्य प्रश्न

भर्ती अंतिम परिणाम कब जारी किया गया था?
भर्ती अंतिम परिणाम 31 जुलाई को जारी किया गया था।
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