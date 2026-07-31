सावन: यूपी-112 के जवानों को किया ब्रीफ
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भदोही, संवाददाता। सावन माह को लेकर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को यूपी-112 के जवानों को अफसरों ने ब्रीफ करने का काम किया। गोपीगंज के जीटी रोड लालानगर टोलप्लाजा के पास क्षेत्राधिकारी (सीओ) चमन सिंह चावड़ा ने यूपी-112 के पीआरबी कर्मियों की ब्रीफिंग की। जवानों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र में पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करें। सड़क पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, दुर्घटना, जाम, विवाद अथवा अन्य समस्या की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों एवं संबंधित थाना पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
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