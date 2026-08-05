पुलिस आवास निगम ने पिछले वित्तीय वर्ष में कराए 299 करोड़ के निर्माण कार्य
- उच्च सदन में पेश की गई 38वीं वार्षिक रिपोर्ट लखनऊ, विशेष संवाददाता
उप्र पुलिस आवास निगम की 38वीं वार्षिक रिपोर्ट बुधवार को विधान परिषद में पेश की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्तीय में पुलिस व कारागार के 299 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य कराए गए। निगम ने अपनी आय से सामाजिक दायित्व मद से 21.58 लाख रुपये का खर्च पुलिस मार्डन स्कूल के लिए किया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें