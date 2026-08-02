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तमिलनाडु में चंदौली जेबी कराटे क्लब के खिलाड़ियों ने लहराया परचम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने तमिलनाडु के इडप्पाडी में आयोजित दो दिवसीय नेशनल कराटे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जेबी कराटे क्लब ने कई स्वर्ण और रजत पदक जीते। खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और अनुशासन से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। कोच सुनील सिंह ने खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना की।

तमिलनाडु में चंदौली जेबी कराटे क्लब के खिलाड़ियों ने लहराया परचम
तमिलनाडु में चंदौली जेबी कराटे क्लब के खिलाड़ियों ने लहराया परचम

पीडीडीयू नगर , संवाददाता। तमिलनाडु के इडप्पाडी में 25 और 26 जुलाई को आयोजित दो दिवसीय नेशनल कराटे टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। क्यूकुशीन कराटे के तत्वावधान में हुई इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पीडीडीयू नगर के जेबी कराटे क्लब के खिलाड़ियों ने तकनीक, अनुशासन और आत्मविश्वास से कई स्वर्ण और रजत पदक जीते। वेट कैटेगरी कुमिते स्पारिंग में क्लब के तीन खिलाड़ियों ने गोल्ड जीतकर नेशनल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। सूर्यकांत, सौरभ शाव और गौरव शाव ने अपने-अपने वर्ग में दमदार प्रदर्शन करते हुए प्रतिद्वंद्वियों को हराया। काता प्रतियोगिता में भी क्लब का दबदबा रहा।

जूनियर वर्ग में लक्ष्य मिश्रा और सृष्टि कुमारी ने बेहतरीन प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीते। सीनियर वर्ग में प्रिंस गोयल और छोटू कुमार ने तकनीक और संतुलन से स्वर्ण अपने नाम किए। वहीं अंश पांडेय और सरकार कुमार ने कड़ी टक्कर के बीच रजत पदक जीता। जेबी कराटे क्लब के कोच सुनील सिंह ने कहा कि यह सफलता खिलाड़ियों की महीनों की कड़ी मेहनत और अनुशासन का परिणाम है। तमिलनाडु की धरती पर उत्तर प्रदेश का परचम लहरा है। हमें पूरा भरोसा है कि ये खिलाड़ी आगे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगे। इस जीत के बाद खिलाड़ियों के गृह क्षेत्र में खुशी की लहर है। परिजनों और खेल प्रेमियों ने बधाई दी। इस उपलब्धि ने साबित किया कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से छोटे शहरों के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय मंच पर पहचान बना सकते हैं।

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