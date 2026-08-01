संविधान और शौर्य से रूबरू हुए यूपीपीसीएस के प्रशिक्षु अधिकारी
संविधान और शौर्य से रूबरू हुए यूपीपीसीएस के प्रशिक्षु अधिकारीसंविधान और शौर्य से रूबरू हुए यूपीपीसीएस के प्रशिक्षु अधिकारीसंविधान और शौर्य से रूबर
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीसीएस) 2023 एवं 2024 बैच के प्रशिक्षु पीसीएस अधिकारियों ने शनिवार को नगर निगम द्वारा बनाए गए संविधान साहित्य वाटिका और त्रिशूल-भारतीय रक्षा संग्रहालय का भ्रमण किया। इस दौरान नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने प्रशिक्षु अधिकारियों को दोनों परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। नगर आयुक्त ने बताया कि संविधान साहित्य वाटिका का उद्देश्य भारतीय संविधान के आदर्शों, लोकतांत्रिक मूल्यों, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति विशेषकर युवाओं में जागरूकता विकसित करना है। वहीं त्रिशूल-भारतीय रक्षा संग्रहालय भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को जन-जन तक पहुंचाने तथा युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना मजबूत करने के लिए विकसित किया है।भ्रमण
के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों ने संविधान की प्रस्तावना, संविधान निर्माताओं की जीवनगाथा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित प्रदर्शनों का अवलोकन किया। इसके बाद रक्षा संग्रहालय में मिग-27 लड़ाकू विमान, टी-55 एवं वीटी-55 टैंक, आईएनएस विक्रांत के मॉडल, डिजिटल युद्ध गैलरी, डोम थिएटर, वर्चुअल रियलिटी अनुभव सहित विभिन्न इंटरैक्टिव प्रदर्शनों को देखा। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य केवल आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि शहर को ज्ञान, संस्कृति, संविधान और राष्ट्रचेतना से जोड़कर विकसित करना भी है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की थीम आधारित परियोजनाएं नागरिकों को प्रेरित करने के साथ-साथ शहर को नई पहचान भी प्रदान कर रही हैं।
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