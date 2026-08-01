Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ग्राम पंचायत अधिकारी के आरक्षित पदों को भरने के लिए 200 के मौका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

- एचएच आठ व उत्कृष्ट श्रेणी के 192 को मौका - हिंदुस्तान में खबर छपने

ग्राम पंचायत अधिकारी के आरक्षित पदों को भरने के लिए 200 के मौका

लखनऊ, विशेष संवाददाता

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया और तेज कर दी है। आयोग ने शनिवार को क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत दिव्यांगता की उप श्रेणी शक्ति में ह्रास (एचएच) के खाली पदों और उत्कृष्ट श्रेणी के खाली पदों को भरने के लिए 200 अभ्यर्थियों को मौका देते हुए अनुपूरक कटऑफ जारी किया है। आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया की ओर से इस संबंध में शनिवार को सूचना जारी की गई।

भर्ती प्रक्रिया की प्रगति

ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती में देरी से अभ्यर्थियों की पीड़ा का मामला अपने ‘हिंदुस्तान’ ने प्रमुखता से उठाया। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष एसएन साबत ने ‘हिंदुस्तान’ से बातचीत में कहा कि अंतिम परिणाम एक माह में जारी कर दिया जाएगा। आयोग ने अंतिम परिणाम जारी करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया है। आयोग के सचिव की ओर से शनिवार को जारी सूचना के मुताबिक एचएच वर्ग के आठ और उत्कृष्ठ खिलाड़ी श्रेणी के 192 अभ्यर्थियों के अर्हता, अभिलेख परीक्षण की अनुपूरक सूची जारी की गई है। इसके आधार पर उनके प्रमाण पत्रों का मिलान कराया जाएगा।

कटऑफ सूची और प्रमाण पत्र विवरण

आयोग की ओर से जारी कटऑफ सूची को वेबसाइट https://upsssc.gov.in पर देखा जा सकता है। श्रवण ह्रास का कटऑफ 32.50 और उत्कृष्ट खिलाड़ियों का 17.50 है। आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि अर्हता व अभिलेख परीक्षण के लिए अर्ह अभ्यर्थियों का परिणाम अंतिम चयन नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अर्हता व अभिलेख परीक्षण के बाद जारी किया जाएगा। अनुपूरक सूची में शामिल सभी अभ्यर्थी तीन से नौ अगस्त तक अपना प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। किसी अन्य माध्यम ई-मेल, डाक, व्यक्तिगत देने पर इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तय अवधि के बाद ऑनलाइन प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अपलोड नहीं किए जा सकेंगे.

सामान्य प्रश्न

भर्ती प्रक्रिया में कितने पद शामिल हैं?
भर्ती प्रक्रिया में ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पद शामिल हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow Latest News Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।