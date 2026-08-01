ग्राम पंचायत अधिकारी के आरक्षित पदों को भरने के लिए 200 के मौका

- एचएच आठ व उत्कृष्ट श्रेणी के 192 को मौका - हिंदुस्तान में खबर छपने

लखनऊ, विशेष संवाददाता

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया और तेज कर दी है। आयोग ने शनिवार को क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत दिव्यांगता की उप श्रेणी शक्ति में ह्रास (एचएच) के खाली पदों और उत्कृष्ट श्रेणी के खाली पदों को भरने के लिए 200 अभ्यर्थियों को मौका देते हुए अनुपूरक कटऑफ जारी किया है। आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया की ओर से इस संबंध में शनिवार को सूचना जारी की गई।

भर्ती प्रक्रिया की प्रगति ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती में देरी से अभ्यर्थियों की पीड़ा का मामला अपने ‘हिंदुस्तान’ ने प्रमुखता से उठाया। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष एसएन साबत ने ‘हिंदुस्तान’ से बातचीत में कहा कि अंतिम परिणाम एक माह में जारी कर दिया जाएगा। आयोग ने अंतिम परिणाम जारी करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया है। आयोग के सचिव की ओर से शनिवार को जारी सूचना के मुताबिक एचएच वर्ग के आठ और उत्कृष्ठ खिलाड़ी श्रेणी के 192 अभ्यर्थियों के अर्हता, अभिलेख परीक्षण की अनुपूरक सूची जारी की गई है। इसके आधार पर उनके प्रमाण पत्रों का मिलान कराया जाएगा।

कटऑफ सूची और प्रमाण पत्र विवरण आयोग की ओर से जारी कटऑफ सूची को वेबसाइट https://upsssc.gov.in पर देखा जा सकता है। श्रवण ह्रास का कटऑफ 32.50 और उत्कृष्ट खिलाड़ियों का 17.50 है। आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि अर्हता व अभिलेख परीक्षण के लिए अर्ह अभ्यर्थियों का परिणाम अंतिम चयन नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अर्हता व अभिलेख परीक्षण के बाद जारी किया जाएगा। अनुपूरक सूची में शामिल सभी अभ्यर्थी तीन से नौ अगस्त तक अपना प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। किसी अन्य माध्यम ई-मेल, डाक, व्यक्तिगत देने पर इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तय अवधि के बाद ऑनलाइन प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अपलोड नहीं किए जा सकेंगे.