तीन से 10 अगस्त तक लगेगा दिव्यांग रोजगार मेला

यूपी में दिव्यांग छात्रों को रोजगार दिलाने के लिए तीन अगस्त से 10 अगस्त तक दिव्यांग रोजगार मेले लगाए जाएंगे। सभी जिलों के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में यह दिव्यांग रोजगार मेले लगाए जाएंगे। सर्वाधिक रोजगार दिलाने वाले टॉप पांच जिलों के डीएम व अधिकारियों को शासन स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। गुरुवार को इस संबंध में उप्र कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बैठक कर तैयारियों को लेकर निर्देश दिए।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण की पहल

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि दिव्यांगजनों को रोजगार व स्वरोजगार दिलाने के लिए यह पहल की जा रही है। यह तीसरा दिव्यांग रोजगार मेला है, जिसमें दिव्यांगों को रोजगार दिलाया जाएगा। जिला उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन केंद्र औद्योगिक इकाइयों व व्यावसायिक संस्थानों से समन्वय कर रिक्तियों की जानकारी जुटाएगा। वहीं एमएसएमई विभाग स्वरोजगार की योजनाओं व बैंकों के माध्यम से ऋण व वित्तीय सहायता में सहयोग करेगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी व जिला रोजगार सहायता अधिकारी रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों को रिक्तियों से जोड़ेंगे। अभियान के तहत पिछले दो दिव्यांग रोजगार मेले में रोजगार पाए दिव्यांगों का भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा। जिससे यह पता चल सके कि कितने दिव्यांग रोजगार कर रहे हैं।