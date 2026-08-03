विधान परिषद के पटल पर रखे गए नौ अध्यादेश
-विधानसभा से पूर्व में इन अध्यादेशों को मिल चुकी है मंजूरी
उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) संशोधन द्वितीय अध्यादेश-2026 और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में तृतीय व चतुर्थ संशोधन अध्यादेश, 2026 को सोमवार को विधान परिषद के पटल पर रखा गया। विधानसभा से पूर्व में पास हो चुके इन अध्यादेशों को बतौर नेता सदन ऊर्जा और नगर विकास विभाग के मंत्री एके शर्मा ने सदन के पटल पर रखा।
विभाग से मिले जवाबों पर जताई आपत्ति
उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2026, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम) अध्यादेश, 2026 को भी उन्होंने सदन की मेज पर रखा। साथ ही उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय द्वितीय अध्यादेश 2026 को भी सदन के पटल पर रखा गया। इन सभी को पूर्व में विधान परिषद से मंजूरी मिल चुकी है।
सड़क मरम्मत से जुड़े नियमों पर चर्चा
इसके अलावा भाजपा के सदस्य सलिल विश्नोई ने कानपुर के आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों मरम्मत से जुड़े नियम-110 के जवाब से नाइत्तेफाकी जताई। उन्होंने कहा कि बिजली की लाइन डालने के नाम पर ऊर्जा विभाग ने सड़कों को खोदा और अब नगर विकास विभाग को उन्हें बनाना है। उन्होंने जवाब में पीडब्ल्यूडी लिखे जाने पर एतराज जताया। वहीं सपा के आशुतोष सिन्हा ने नियम-110 में उठाए गए वाराणसी के सिगरा क्षेत्र की शक्ति शिखा बिल्डिंग में शौचालय की व्यवस्था से जुड़े सवाल के जवाब को गलत बताया।
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