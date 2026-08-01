एनसीसी इकाइयों का लेखापरीक्षण किया गया
अलीगढ़ में आठ यूपी बटालियन एनसीसी की बोर्ड कमेटी ने एनसीसी इकाइयों का लेखा निरीक्षण किया। यह प्रक्रिया एक जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक चली, जिसमें प्रशिक्षण, परेड, कैडेट उपस्थिति, अभिलेखों का रखरखाव और अनुशासन का मूल्यांकन किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले विद्यालयों की सराहना की गई और कमियों वाले विद्यालयों को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
अलीगढ़। आठ यूपी बटालियन एनसीसी अलीगढ की बोर्ड कमेटी की ओर से एनसीसी इकाइयों का लेखा निरीक्षण किया गया। एक जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 यह प्रक्रिया चली। इस दौरान एनसीसी प्रशिक्षण, परेड, कैडेट उपस्थिति, अभिलेखों का रखरखाव, अनुशासन, गतिविधियों में सहभागिता तथा वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया। अच्छे प्रदर्शन वाले विद्यालयों के लिए एनसीसी गतिविधियों का प्रभावी संचालन करना कैडेटों की नियमित उपस्थिति अनुशासन सराहनीय, अभिलेख सुव्यवस्थित, प्रशिक्षण एवं परेड का उच्च स्तर बनाए रखने पर प्रशंसा की गई। कमियों वाले विद्यालयों के लिए कैडेट की उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिये गए। अभिलेखों को समय पर अद्यतन रखने की सलाह, नियमित परेड एवं प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश।
एनसीसी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने तथा निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने को कहा गया। इस सम्बन्ध मे बोर्ड कमेटी द्वारा बनाई गई एन सी सी इकाइयों की सभी रिपोर्ट को उच्च मुख्यालय में भेजा जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें