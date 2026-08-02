थल सैनिक कैंप बालिका की हुई प्रतियोगिताओं में बरेली ग्रुप प्रथम स्थान पर रहा
राजर्षि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, रिठौरा में एनसीसी वार्षिक शिविर-101 के अंतर्गत बरेली ग्रुप ने प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। शिविर में 11 एनसीसी ग्रुपों के कैडेट्स शामिल थे। समापन समारोह में विजेता टीमों को ट्रॉफी और मेडल प्रदान किए गए। ब्रिगेडियर अमित कुमार चंद ने कैडेट्स को अनुशासन और राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित किया।
राजर्षि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, रिठौरा में आयोजित एनसीसी वार्षिक प्रशिक्षण शिविर-101 के अंतर्गत थल सैनिक कैंप बालिका-2026 के लिए उत्तर प्रदेश टीम चयन प्रतियोगिताओं में बरेली ग्रुप ने समग्र प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल किया। शिविर में प्रदेश के 11 एनसीसी ग्रुपों के कैडेट्स ने भाग लिया। कैम्प कमांडेंट कर्नल समीर सिंह बिष्ट ने बताया कि बाधा प्रशिक्षण, मैप रीडिंग, फायरिंग, हेल्थ एवं हाइजीन सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं के आधार पर बरेली ग्रुप पहले, अलीगढ़ दूसरे और आगरा तीसरे स्थान पर रहा। वहीं फायरिंग प्रतियोगिता में लखनऊ ग्रुप प्रथम, आगरा द्वितीय और गाजियाबाद तृतीय रहा। समापन समारोह में एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के डीडीजी ब्रिगेडियर अमित कुमार चंद ने विजेता टीमों और चयनित कैडेट्स को ट्रॉफी व मेडल प्रदान किए।
उन्होंने कैडेट्स को अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रसेवा की भावना के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर ले. कर्नल राजीव भाटिया, मेजर नीलिमा गौड़, ले. प्रो. वंदना शर्मा, सूबेदार मेजर रामराज सिंह, सूबेदार मेजर शंकर लाल, जीसीआई मोनिका शर्मा, निकिता उप्रेती, नीलम कुमारी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें