Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सपा विधायक सचिन यादव विधानसभा की कार्यवाही से निलंबित, धरना दिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

- ढाई घंटे के बाद समाप्त हुआ धरना लखनऊ, विशेष संवाददाता विधानसभा में

सपा विधायक सचिन यादव विधानसभा की कार्यवाही से निलंबित, धरना दिया

विधानसभा में मंगलवार को हंगामें के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक सचिव यादव को इस सत्र के लिए सदन की सेवा से निलंबित कर दिया गया है। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किया। सचिन यादव ने इसके विरोध में विधान भवन स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे साथी विधायकों के साथ धरना दिया।आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2023 के नियम 299 के उप नियम (1) के अंतर्गत सचिन यादव उक्त अवधि में सदन के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सदन व उसकी समितियों की कार्यवाही में भी भाग नहीं ले सकेंगे।

ये भी पढ़ें:मंदिर चढ़ावा चोरी पर सपा का हंगामा, सुरक्षा कर्मियों से धक्का-मुक्की

सचिन यादव को विधानसभा की कार्यवाही से निलंबित किए जाने के विरोध में सपा विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतीमा के नीचे धरने पर बैठ गए। यह धरना करीब साढ़े तीन बजे शुरू हुआ और छह बजे तक चला। उनके साथ अतुल प्रधान आदि विधायक धरने पर बैठे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय द्वारा उन्हें समझाकर धरना समाप्त कराया गया। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में बुधवार को इस मामले को उठाया जाएगा।

ये भी पढ़ें:चढ़ावा चोरी पर यूपी विधानसभा में भारी बवाल, सपा विधायकों से मार्शल की धक्कामुक्की, सदन स्थगित
ये भी पढ़ें:उद्योग, ग्रामीण विकास और ऊर्जा, विधानसभा चुनाव से पहले यूपी सरकार ने पेश किया 59,019 करोड़ का अनुपूरक बजट
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow Latest News Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।