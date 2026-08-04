सपा विधायक सचिन यादव विधानसभा की कार्यवाही से निलंबित, धरना दिया
- ढाई घंटे के बाद समाप्त हुआ धरना लखनऊ, विशेष संवाददाता विधानसभा में
विधानसभा में मंगलवार को हंगामें के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक सचिव यादव को इस सत्र के लिए सदन की सेवा से निलंबित कर दिया गया है। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किया। सचिन यादव ने इसके विरोध में विधान भवन स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे साथी विधायकों के साथ धरना दिया।आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2023 के नियम 299 के उप नियम (1) के अंतर्गत सचिन यादव उक्त अवधि में सदन के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सदन व उसकी समितियों की कार्यवाही में भी भाग नहीं ले सकेंगे।
सचिन यादव को विधानसभा की कार्यवाही से निलंबित किए जाने के विरोध में सपा विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतीमा के नीचे धरने पर बैठ गए। यह धरना करीब साढ़े तीन बजे शुरू हुआ और छह बजे तक चला। उनके साथ अतुल प्रधान आदि विधायक धरने पर बैठे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय द्वारा उन्हें समझाकर धरना समाप्त कराया गया। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में बुधवार को इस मामले को उठाया जाएगा।
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