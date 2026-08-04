मंडल अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री योगी से मिले कैंट विधायक
सोमवार को विधायक अमित अग्रवाल ने मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों के साथ लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बैठक में विकास कार्यों और जनहित से जुड़ी विषयों पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया और विधायक ने उनके नेतृत्व की सराहना की।
सोमवार को विधायक अमित अग्रवाल ने मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्षों के साथ राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। विधायक अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री का स्वागत एवं अभिनंदन किया। बैठक में विधानसभा क्षेत्र के चल रहे विकास कार्यों, संगठनात्मक गतिविधियों और जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने सभी मंडल अध्यक्षों से परिचय प्राप्त किया। पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने, जनसेवा के कार्यों को तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया। विधायक अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन मिलने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश में विकास और सुशासन का नया दौर चल रहा है।
उनके मार्गदर्शन से मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। मुख्यमंत्री से मिलने वालों में मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता (पल्लवपुरम मंडल), सहन्सर पाल (कंकरखेड़ा मंडल), भोपाल प्रजापति (मुल्तान नगर मंडल), गौरव हुरिया (छावनी मंडल), अनुराग विश्नोई (पटेल नगर मंडल), विजय सोनकर (गंगानगर मंडल) शामिल रहे।
लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
शॉर्ट बायो :
राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।
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कॅरियर का सफर
राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।
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विशेषज्ञता
मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।