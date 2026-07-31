आधुनिक खेती अपनाकर समृद्ध बनें किसान: कृषि मंत्री
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि महाविद्यालय जमुनाबाद में छात्रों से कहा कि कृषि का भविष्य आधुनिक तकनीक और नवाचार में है। उन्होंने छात्रों को अपने ज्ञान को किसानों की आय बढ़ाने में लगाने के लिए प्रेरित किया और शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार के लिए निर्देश दिए।
गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि महाविद्यालय जमुनाबाद में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि कृषि का भविष्य आधुनिक तकनीक अनुसंधान और नवाचार में है। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे कृषि शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखें बल्कि अपने ज्ञान को खेतों तक पहुंचाकर किसानों की आय बढ़ाने में योगदान दें।मंत्री ने कहा कि आज का युवा वैज्ञानिक सोच के साथ खेती को अपनाए तो कृषि सबसे लाभकारी क्षेत्र बन सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई प्रयोगशालाओं में मिलने वाले प्रशिक्षण और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की और मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
संवाद के दौरान मंत्री ने छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों से भोजन स्वास्थ्य स्वच्छता और अन्य सुविधाओं की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान छात्रावासों के रखरखाव और आवश्यक सुधार के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक जिला कृषि अधिकारी महाविद्यालय के डॉ. अरुण कुमार, डॉ. आनंद कुमार पाण्डेय, डॉ. रविन्द्र नाथ वर्मा सहित कृषि विज्ञान केंद्र जमुनाबाद के वैज्ञानिक एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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