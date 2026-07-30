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यूपी के वित्त मंत्री का हुआ स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना स्वर्गाश्रम के परमार्थ निकेतन पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी चिदानंद से मुलाकात की। इस अवसर पर स्वामी जी ने मंत्री को रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया और श्रावण मास के महत्व पर चर्चा की, जिसमें सेवा, संयम और स्वच्छता का संदेश है।

यूपी के वित्त मंत्री का हुआ स्वागत

श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में यूपी के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना स्वर्गाश्रम स्थित परमार्थ निकेतन पहुंचे। उन्होंने आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद स्वामी से मुलाकात की। पर्यावरण व अन्य विषयों पर चर्चा करते हुए स्वामी चिदानंद ने मंत्री सुरेश को रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया। कहा कि श्रावण मास भगवान शिव की आराधना और शिवत्व को आत्मसात करने का महीना है। यह सेवा, संयम, स्वच्छता और सद्भाव का महापर्व है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना स्वर्गाश्रम स्थित परमार्थ निकेतन पहुंचे। यहां उन्होंने आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

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इस दौरान स्वामी चिदानंद सरस्वती ने मंत्री सुरेश खन्ना को रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया। उन्होंने कहा कि श्रावण मास भगवान शिव की आराधना और शिवत्व को आत्मसात करने का अवसर है। यह महीना सेवा, संयम, स्वच्छता और सद्भाव का संदेश देता है। स्वामी चिदानंद ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कांवड़ यात्रा के इंतजामों की सराहना भी की।

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