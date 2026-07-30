मंत्री ने रेशम उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया
लखनऊ में खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह किसानों की आय में इजाफा कर सकता है और रोजगार के अवसर बढ़ाता है। योजनाओं की पारदर्शिता और समयबद्धता पर भी चर्चा की गई।
लखनऊ। विशेष संवाददाता प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने गुरुवार को रेशम उत्पादन पर जोर दिया। अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेशम उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। रोजगार के लिए भी रेशम को सशक्त बनाया जा सकता है।उन्होंने विभागीय कामकाज की समीक्षा के दौरान प्रशिक्षण, बजट व्यय, निगरानी सिस्टम, स्वरोजगार बढ़ाने पर चर्चा की। निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योजनाओं के सत्यापन, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण तय करने, नियमित मॉनिटरिंग और प्रशिक्षित लाभार्थियों को स्वरोजगार एवं उत्पादन गतिविधियों से जोड़ने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।बजट
व्यय की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार और समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जाए और प्रत्येक मद में व्यय का सत्यापन कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने अनुशासनिक जांचों और न्यायालय में लंबित वादों की समीक्षा कर समयबद्ध निस्तारण और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में अपर मुख्य सचिव बीएल मीणा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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