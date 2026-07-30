Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मंत्री ने रेशम उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

लखनऊ में खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह किसानों की आय में इजाफा कर सकता है और रोजगार के अवसर बढ़ाता है। योजनाओं की पारदर्शिता और समयबद्धता पर भी चर्चा की गई।

मंत्री ने रेशम उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया

लखनऊ। विशेष संवाददाता प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने गुरुवार को रेशम उत्पादन पर जोर दिया। अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेशम उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। रोजगार के लिए भी रेशम को सशक्त बनाया जा सकता है।उन्होंने विभागीय कामकाज की समीक्षा के दौरान प्रशिक्षण, बजट व्यय, निगरानी सिस्टम, स्वरोजगार बढ़ाने पर चर्चा की। निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योजनाओं के सत्यापन, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण तय करने, नियमित मॉनिटरिंग और प्रशिक्षित लाभार्थियों को स्वरोजगार एवं उत्पादन गतिविधियों से जोड़ने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।बजट

ये भी पढ़ें:खादी उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर फोकस, खुलेंगे नए स्टोर

व्यय की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार और समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जाए और प्रत्येक मद में व्यय का सत्यापन कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने अनुशासनिक जांचों और न्यायालय में लंबित वादों की समीक्षा कर समयबद्ध निस्तारण और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में अपर मुख्य सचिव बीएल मीणा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow Latest News Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।