योगी सरकार से पूर्व प्रदेश में व्यापारी और व्यापार नहीं था सुरक्षित: जसवंत सैनी
देवबंद में आयोजन के दौरान उप्र. सरकार के राज्यमंत्री जसवंत सैनी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में गुंडाराज था। उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने व्यापारियों के लिए कई कार्य किए हैं और प्रदेश को उत्तम से सर्वोत्तम बनाने का प्रयास जारी है। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।
देवबंद। उप्र. सरकार में राज्यमंत्री (औद्योगिक विकास एवं संसदीय कार्य) जसवंत सैनी ने देवबंद में आयोजित व्यापारियों के कार्यक्रम में कहा कि इस दौरान मंत्री जसवंत सैनी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में गुंडाराज था। कहा कि पूर्व में प्रदेश की छवि गुंडा व दंगा प्रदेश होने के चलते व्यापारी और व्यापार भी सुरक्षित नहीं था। सपा के अखिलेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री रहे हुलाश राय सिंघल के प्रतिष्ठान पर रविवार को आयोजित कार्यक्रम में जसवंत सैनी ने सरकार द्वारा व्यपारियो व उद्यमियों के लिए किए जा रहे कार्यों को विस्तार से बताया। कहा कि प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है और अब उत्तम से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने कार्य चल रहा है।
हुलास राय सिंघल ने कहा कि उन्होंने व्यापारी साथियों के कहने पर ही सपा छोड़ भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया था। इस दौरान व्यापारी उद्यमी एवं नगर के गणमान्य लोगों ने उनको गदा व राम दरबार का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विनोद गुप्ता और संचालन देवीदयाल श्र्मा ने किया। कार्यक्रम को चौधरी राजपाल सिंह, कुलदीप छावड़ा, ब्रिजेश कंसल और सभासद मनोज सिंघल ने संबोधित किया। इस दौरान प्रदीप बंसल, राजेश गुप्ता, सुरेंद्र सिंघल, सरदार बालेन्द्र सिंह, निशांत मित्तल, यश सिंघल, नितिन गुप्ता, गगन मित्तल, बलदीप सिंह, संजीव जैन, अजय जैन और मोहित बंसल आदि मौजूद रहे।---मुशर्रफ उस्मानी
लेखक के बारे मेंParnav Aggarwal
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