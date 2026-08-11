दुकानों पर नेम प्लेट और रेट लिस्ट लगाना जरूरी
वाराणसी में आयुष राज्यमंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ने कहा कि सावन में कांवरियों की सुरक्षा प्राथमिकता है। इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें मांस-मछली की बिक्री पर प्रतिबंध और दुकानों के बाहर नेमप्लेट, क्यूआर कोड लगाने के नियम शामिल हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
वाराणसी। प्रदेश के आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ ने कहा कि सावन में कांवरियों की सुविधा और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए व्यापक एडवाइजरी जारी की गई है। कांवर यात्रा के मार्गों पर मांस-मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसका उद्देश्य यात्रा की पवित्रता बनाए रखना है। कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पारदर्शिता के लिए सभी दुकानों के बाहर नेमप्लेट, क्यूआर कोड और रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य किया गया है। बारकोड से ग्राहक दुकानदार के बारे में जानकारी मिलेगी।
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