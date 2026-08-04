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विधान परिषद- नेटवर्थ की जानकारी न देने पर रद्द किया गया एआई पूछ का एमओयू :नन्दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता ने बताया कि निवेश प्रस्तावों के लिए व्यापक रणनीति अपनाई जा रही है। एक विवाद के तहत, एआई कम्पनी 'पूछ' द्वारा आवश्यक जानकारी न देने के कारण एक महत्वपूर्ण एमओयू निरस्त कर दिया गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने अनुभवहीन कम्पनी के साथ बड़ा निवेश समझौता किया था।

विधान परिषद- नेटवर्थ की जानकारी न देने पर रद्द किया गया एआई पूछ का एमओयू :नन्दी

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। विधान परिषद में मंगलवार को औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कहा कि प्रदेश में निवेश प्रस्तावों को आकर्षित करने के लिए व्यापक रणनीति अपनाई जाती है। जिसका प्रथम चरण निवेशक के साथ नॉन बाईंडिंग एमओयू साइन करना होता है। एमओयू के बाद निवेशक द्वारा प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित नेटवर्थ या विश्वसनीय निवेशक बैकप की पूरी जानकारी मांगी जाती है, जिस पर एआई कम्पनी ‘पूछ’ द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण एमओयू निरस्त किया गया।प्रश्नकाल में सपा के आशुतोष सिन्हा ने राज्य सरकार द्वारा एक अल्प अनुभव वाली एआई कम्पनी ‘पुच’ के साथ 25000 करोड़ का एमओयू किए जाने का मामला उठाया था।

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सपा सदस्य का कहना था कि जिस कम्पनी की औकात 50 लाख की नहीं उसके साथ 25 हजार करोड़ के निवेश के लिए एमओयू किया गया। इसका मतलब यही हुआ कि जिसकी हैसियत साइकिल की थी उससे सरकार हेलीकॉप्टर का उत्पादन कराने चली थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की यदि पहले एमओयू कर लिया जाए और बाद में कंपनी की जांच की जाए की नीति है तो इसका शासनादेश सदन में रखा जाए।

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